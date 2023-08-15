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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Число погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 27 человек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших при взрыве на заправке в Махачкале достигло 27 человек, сообщили "Интерфаксу" в дагестанском центре медицины катастроф.

"Еще двое пострадавших скончались", - сказал собеседник агентства.

В понедельник стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы. По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек.

По данным следственного управления СК РФ по Дагестану на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули, окраина Махачкалы) в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание, после чего последовал взрыв, затем пожар перекинулся на АЗС.

Дагестан СК РФ
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