Шойгу заявил о новом уровне отношений РФ и Китая

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - США пытаются обеспечить себе военное преимущество, РФ и Китай в этих условиях развивают отношения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Опыт российско-американского взаимодействия показывает, что военные контакты имеют практический смысл только тогда, когда есть политическая воля к сотрудничеству. Сегодня Москва и Пекин объявлены США стратегическими противниками. Реальные шаги Пентагона указывают на стремление обеспечить себе преимущество в военном противостоянии", - сказал Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"В этих условиях двусторонние отношения между Россией и Китаем по всем параметрам превзошли уровень стратегических связей, став более чем союзническими", - заявил он.

По его словам, обстановка вокруг Тайваня раскачивается западными странами, в том числе поставками вооружений.

"Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. Просматривается ряд аналогий в методах работы, которые ранее использовались для расшатывания ситуации вокруг Украины. В первую очередь, это связано с поставками вооружений, ростом националистических настроений в средствах массовой информации, формированием прозападной антинациональной правящей верхушки", - сказал Шойгу.

"Цинизм ситуации заключается в том, что из Вашингтона в то же время звучат призывы к диалогу с Пекином на разных уровнях", - подчеркнул министр.