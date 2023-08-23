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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Госдеп США одобрил план поставок Тайваню военного оборудования на $500 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил возможную продажу на Тайвань оборудования для истребителей F-16 на сумму $500 млн.

В пресс-релизе Госдепа сказано, что в эту поставку войдут используемые на этих истребителях системы поиска и слежения в инфракрасном спектре.

Пентагон сообщил, что эти поставки "не подпадают под определение основного военного оборудования", и поэтому "соответствуют политике и законодательству США".

"Предлагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США. Она также поддерживает усилия потребителя в сфере модернизации его вооруженных сил и его оборонительных возможностей", - отмечается в коммюнике Пентагона.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня не возникнет никаких трудностей с принятием этого оборудования на баланс его вооруженных сил, и сделка не изменит основного военного баланса в регионе.

В начале июля Минобороны Китая обвинило США в последовательной дестабилизации ситуации с Тайванем в связи с планами Вашингтона продать Тайбэю военное оборудование на сумму в $440,2 млн.

"Этот шаг равносилен превращению Тайваня в пороховую бочку и обрушению тайванцев в пучину бедствия", - сказал тогда представитель оборонного ведомства Китая Тан Кэфэй.

Он заявил, что США игнорируют важнейшие интересы Китая, вмешиваются в его внутренние дела и намеренно способствуют росту напряженности в районе Тайваньского пролива.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", который воспрещает параллельно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Военные поставки США Тайваню вызывают резкую реакцию в Пекине, который рассматривает их как нарушение принципов дипотношений между двумя странами и суверенитета Китая, вмешательство в его внутренние дела, а также как поддержку Вашингтоном идеи независимости Тайваня.

Ранее Тайвань заключил сделки на $19 млрд на закупки у США таких вооружений как истребители F-16 и зенитные ракеты Stinger, однако их доставка задерживается.

F-16 Госдепартамент Китай США Тайвань Пентагон
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