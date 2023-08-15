С бывших руководителей оператора duty free в "Шереметьево" суд взыскал 2 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в начале августа решил взыскать с бывших руководителей ЗАО "Аэроферст" (оператор duty free в "Шереметьево") 2,1 млрд рублей убытков в пользу компании.

В определении на сайте суда сказано, что причиненные убытки взыскиваются с бывших гендиректоров "Аэроферста" Юрия Калашникова в размере 61,4 млн рублей, Дмитрия Лауэра - 5,4 млн рублей, Дмитрия Федюнина - 77,5 млн рублей, с бывших членов совета директоров и бенефициаров компании Роберта Мартиросяна 70,4 млн рублей и с Игоря Мавлянова 113,8 млн, а с АО "Ариал" (оператор duty free в аэропорту "Домодедово") 1,8 млрд рублей.

Конкурсный управляющий "Аэроферста" обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении Калашникова, Лауэра, Федюнина, Мартиросяна, Мавлянова и АО "Ариал" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для привлечения их к субсидиарной ответственности, но привлек их "к ответственности в виде убытков в результате совершения/одобрения ими сделок, причинивших убытки должнику".

В материалах дела говорится, что АО "Ариал" является единственным акционером ЗАО "Аэроферст" и владельцем 300 обыкновенных именных акций "Аэроферста" номинальной стоимостью 70 тыс. рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала ЗАО "Аэроферст".

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2022 года решил взыскать с ранее контролировавших АО "Ариал" лиц 189 млн рублей убытков.

Суд тогда, в частности, решил взыскать с бывших гендиректоров компании Калашникова 180,1 млн рублей, Лауэра - 5,2 млн рублей и Федюнина - 3,7 млн рублей убытков.

Это решение было принято при рассмотрении иска конкурсного управляющего "Ариала" о привлечении бывших руководителей общества к субсидиарной ответственности в связи со сделками, совершенными в период с 21 ноября 2015 года по 22 марта 2018 года, когда они были контролирующими должника лицами.

Однако, изучив материалы дела, суд тогда также отказал "в привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, поскольку действия по совершению сделок не могли являться причиной банкротства".

При этом суд посчитал правомерным взыскание с бывших гендиректоров компании убытков.

В судебном акте отмечалось, что конкурсный управляющий в иске сделал вывод о том, что "вследствие действий контролирующих должника лиц... конкурсной массе причинен вред в общем размере более 395 491 425,22 руб., что привело к невозможности расплатиться по срочным кредитам и банкротству должника".

Арбитражный суд Московской области 22 мая 2020 года арестовал имущество в пределах суммы 6 млрд рублей, принадлежащее Калашникову, Лауэру и Федюнину. Десятый арбитражный апелляционный суд 7 октября 2020 года по жалобе конкурсного управляющего "Ариала" арестовал еще и имущество компании "Адстрад Холдингз Лимитед", а также еще одного экс-гендиректора Валерия Булыгина в пределах суммы 6 млрд рублей.

Кассационный суд в декабре 2020 года оставил арест имущества всех в силе.

Верховный суд РФ в конце марта 2021 года отказал Булыгину в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Московской области 19 октября 2017 года по заявлению Taviz Holding Ltd признал банкротом ЗАО "Аэроферст". 4 июля 2017 года суд включил в реестр кредиторов ЗАО "Аэроферст" требование ВТБ (MOEX: VTBR) в размере 3 млрд рублей.

16 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру внешнего управления в отношении АО "Ариал" сроком на 18 месяцев, до 16 октября 2019 года. Однако 15 октября 2018 года внешний управляющий компании Василий Зайцев подал в суд ходатайство о признании компании банкротом.

Десятый арбитражный апелляционный суд 13 марта 2019 года подтвердил решение Арбитражного суда Московской области, который 27 ноября 2018 года признал несостоятельным (банкротом) АО "Ариал".

ВТБ в 2016 году обратился в суд с исками о взыскании с операторов duty free в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" - компаний "Ариал" и "Аэроферст" - в общей сложности около 3,7 млрд рублей. Суды их удовлетворили.

"Аэроферст" управлял сетью магазинов Moscow duty free - предприятиями беспошлинной и пошлинной торговли в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово".