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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Кассация поддержала взыскание с экс-CEO оператора duty free в "Домодедово" 189 млн рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа 14 марта, оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ранее контролировавших АО "Ариал" (оператор duty free в аэропорту "Домодедово") лиц 189 млн рублей убытков, следует из картотеки суда.

Десятый арбитражный апелляционный суд 10 ноября 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Московской области от 11 сентября 2022 года о взыскании средств.

В оспариваемых документах отмечается, что суд первой инстанции, в частности, решил взыскать с бывших гендиректоров компании Юрия Калашникова 180,1 млн рублей, Дмитрия Лауэра - 5,2 млн рублей, Дмитрия Федюнина - 3,7 млн рублей убытков.

Решение было принято при рассмотрении иска конкурсного управляющего "Ариала" Дениса Лазуткина о привлечении бывших руководителей общества к субсидиарной ответственности в связи со сделками, совершенными в период с 21 ноября 2015 года по 22 марта 2018 года, когда они были контролирующими должника лицами.

Однако, изучив материалы дела, суд тогда отказал "в привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, поскольку действия по совершению сделок не могли являться причиной банкротства", говорилось в определении суда.

При этом суд посчитал правомерным взыскание с бывших гендиректоров компании убытков.

В судебном акте отмечалось, что конкурсный управляющий сделал вывод о том, что "вследствие действий контролирующих должника лиц... конкурсной массе причинен вред в общем размере более 395 491 425,22 руб., что привело к невозможности расплатиться по срочным кредитам и банкротству должника".

Арбитражный суд Московской области 22 мая 2020 года арестовал имущество в пределах суммы 6 млрд рублей, принадлежащее Калашникову, Лауэру и Федюнину. Десятый арбитражный апелляционный суд 7 октября 2020 года по жалобе конкурсного управляющего "Ариала" арестовал еще и имущество компании "Адстрад Холдингз Лимитед", а также еще одного экс-гендиректора - Валерия Булыгина - в пределах суммы 6 млрд рублей.

Кассационная инстанция в декабре 2020 года оставила арест имущества всех в силе.

Верховный суд РФ в конце марта 2021 года отказал Булыгину в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области в конце августа 2017 года включил в реестр "Ариала" требование ВТБ в размере 3,3 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей основного долга, а также требование Сбербанка на сумму 40,1 млн рублей. В конце сентября 2017 года суд включил в реестр кредиторов "Ариала" долг перед Сбербанком в размере 2,9 млрд рублей.

16 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру внешнего управления в отношении АО "Ариал" сроком на 18 месяцев, до 16 октября 2019 года. Однако 15 октября 2018 года внешний управляющий компании Василий Зайцев подал в суд ходатайство о признании компании банкротом.

Десятый арбитражный апелляционный суд 13 марта 2019 года подтвердил решение Арбитражного суда Московской области, который 27 ноября 2018 года признал несостоятельным (банкротом) АО "Ариал".

ВТБ в 2016 году обратился в суд с исками о взыскании с операторов duty free в аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" - компаний "Ариал" и "Аэроферст" - в общей сложности около 3,7 млрд рублей. Суды их удовлетворили.

Арбитражный суд Московской области 19 октября 2017 года по заявлению Taviz Holding Ltd признал банкротом ЗАО "Аэроферст". 4 июля 2017 года суд включил в реестр кредиторов ЗАО "Аэроферст" требование ВТБ в размере 3 млрд рублей. "Аэроферст" управлял сетью магазинов Moscow duty free - предприятиями беспошлинной и пошлинной торговли в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово".

Домодедово Ариал Аэроферст Юрий Калашников
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