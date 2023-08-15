"Ростех" начнет опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует начать опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов для гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель", заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

""Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" по завершении Международного военно-технического форума "Армия-2023" направят МГР4 "Шмель" в новые регионы Российский Федерации. Разработка КЭМЗ будет проходить опытную эксплуатацию в реальных условиях", - сказал он.

Робот-сапер предназначен для зачистки территорий от противопехотных мин и проведения видеомониторинга окружающей обстановки с дальностью действия сигнала радиоуправления до 1000 м. Он создан на базе мини-погрузчика Ant-1000 предприятиями "Высокоточных комплексов" - Ковровским электромеханическим заводом и ВНИИ "Сигнал".