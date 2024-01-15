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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Калужский завод "Ростеха" в 2024 году начнет выпуск гражданских беспилотников

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - АО "Калужский электромеханический завод" (КЭМЗ, входит в концерн "Автоматика" ГК "Ростех") планирует в 2024 году запустить серийное производство гражданских БПЛА, сообщило правительство Калужской области.

"После прохождения сертификационных испытаний планируется организовать выпуск порядка 200 малых машин и порядка 300 больших машин в год с возможностью масштабирования", - сказал через пресс-службу руководитель проектного офиса завода Денис Трошкин.

КЭМЗ в ноябре 2023 года подписал соглашение о выпуске беспилотников с разработчиком БПЛА - ООО "Летающие машины Тюринга".

Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных систем "Т-300" и "TFM-15" уже выпущены на калужском предприятии.

"Т-300" и "TFM-15" - два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой в двух различных весовых классах (130 и 15 кг соответственно). В основе конструкции машин лежит масштабируемая, конфигурируемая и легко модернизируемая платформа, которая позволяет перевозить грузы разной специфики, большого объема, а также размещать на ней широкий спектр навесного оборудования.

Калужский электромеханический завод создан в 1917 году, выпускает телекоммуникационное и серверное оборудование, рабочие станции, системы обеспечения безопасности, интеллектуальные мехатронные системы, фискальную технику, светодиодную продукцию.

Ростех КЭМЗ TFM-15 Денис Трошкин Калужская область
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