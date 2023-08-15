В ГРУ заявили, что Штаты мешают выполнению оружейных контрактов России с Индией

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - США шантажируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), препятствуя реализации оружейных контрактов с Россией, в том числе контракта с Индией на С-400, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков.

"Вашингтон, шантажируя государства региона (АТР - ИФ) угрозой санкций, препятствует реализации российских контрактов на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400, в Индонезию - истребителей Су-35 и вертолетов Ми-17, на Филиппины - вертолетов Ми-171, намерен сорвать плановое военно-техническое сотрудничество России с Вьетнамом", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.

В понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что поставки систем ПВО С-400 в Индию не задерживаются.

"Изготовление зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" ведется по графику. Поставку имущества системы С-400 "Триумф" предполагается завершить в согласованные сроки", - сказал Шугаев в ходе форума "Армия-2023".

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Сообщалось, что все системы планируется передать до конца 2024 года.