Индия планирует закупить у РФ еще пять комплексов С-400

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Индии на этой неделе обсудит с РФ закупку дополнительной партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в количестве пяти единиц, сообщает в понедельник Hindustan Times (HT) со ссылкой на источники.

"Руководители министерства обороны Индии на этой неделе встретятся с российскими коллегами для переговоров о совместном производстве или закупках еще пяти российских С-400 с целью улучшения долгосрочных оборонительных возможностей Индии", - информирует газета.

По данным HT, стороны уже договорились о закупочной цене, однако ряд аспектов еще не согласовали. Предметом обсуждений является вариант с "прямой закупкой трех из пяти комплексов и сборкой оставшихся двух частными индийскими компаниями при передаче технологий".

По словам источников, потенциальное соглашение будет предусматривать обслуживание и ремонт С-400 в сотрудничестве с индийским частным сектором.

HT отмечает, что вероятно, соглашение, как ожидается, одобрят перед визитом президента РФ Владимира Путина в Индию 5 декабря.

Кроме того, по информации издания, Дели также планирует закупить у РФ ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с дальностью полета более 200 км с целью нарастить боевые возможности у стоящих на вооружении Индии истребителей Су-30МКИ.

Ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что ЗРК С-400 оказались эффективны при отражении атак Пакистана в мае. В свою очередь HT отмечает, что С-400 продемонстрировали боевые качества и выживаемость, в то время как Пакистан пытался атаковать базы ВВС "Адампур" и "Пхудж", сбили ряд пакистанских самолетов.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

13 мая телеканал India Today со ссылкой на источники передавал, что индийская сторона намерена закупить у России новую партию С-400 после того, как она эффективно применила эти системы во время майской операции "Синдур" против Пакистана.

HT отмечает, что приобретение Индией еще пяти комплексов С-400 должно позволить защитить страну от любых атак через ее границы и ликвидировать пробел в противовоздушной обороне в северных районах страны.