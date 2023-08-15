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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

ГРУ сообщило о планах США разместить в Японии гиперзвуковые и крылатые ракеты

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - США планируют создать в Азитаско-Тихоокеанском регионе две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности, сообщил начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

"Пентагон готовится развернуть в 2028 году в АТР две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5500 километров, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2400 километров", - сказал Костюков во вторник на Московской конференции по международной безопасности.

"В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио", - сообщил он.

АТР Игорь Костюков ГРУ США Япония
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