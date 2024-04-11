В МИД пообещали ответные шаги на размещение США ракет средней дальности в АТР

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Планы Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе носят необратимый настрой, Москва будет на это отвечать, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хотелось бы, чтобы обошлось без дальнейшего наращивания потенциала, который США создавался упорно в последние годы именно в той сфере, которая раньше регулировалась ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности). Необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - сказал он.

Рябков напомнил, что российская сторона уже заявила, что "на двойное сдерживание мы можем и должны ответить двойным противодействием".

"Одним из элементов такого противодействия будет, несомненно, пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году президентом Путиным одностороннего моратория на развертывание подобных систем, - подчеркнул замминистра. - Тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира приведет к соответствующим ответным шагам с нашей стороны".

"И по мере того, как соответствующие американские планы обретают все более конкретные очертания, мы тоже переходим постепенно в фазу практического определения того, каким образом мы на это будем реагировать. Это в полной мере относится и к европейскому направлению", - предупредил Рябков.

Отвечая на уточняющий вопрос, станет ли для России поводом к пересмотру одностороннего моратория размещение США этих ракет на своей заморской территории в Гуаме, замминистра сказал: "Безусловно. Конечно. Вопрос ставился нами всегда в плоскости появления подобных систем в любом регионе. Если американцы военные планировщики сочтут, что Гуам по каким-то причинам для них более удобен, соответственно, это будет неотложным и абсолютно понятным образом оцениваться, анализироваться, из этого будут делаться выводы и в Москве, и в Пекине, и в других столицах. Так что здесь разницы нет".