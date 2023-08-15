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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Рейс Red Wings из Уфы в Алма-Ату вылетел с 9-часовой задержкой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании Red Wings после многочасовой задержки по технической причине вылетел из Уфы в Алма-Ату (Казахстан).

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, вылет, изначально запланированный на 9:10 (7:10 по московскому времени), состоялся в 18:34 по местному времени. Таким образом, время задержки составило более 9 часов.

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Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь из Уфы в 17:45 по местному времени.

Рейс выполняется на самолете Superjet 100. На него были зарегистрированы 97 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних.

Обратный рейс в Уфу из Алма-Аты, запланированный на 14:05 по местному времени, был перенесен на 22:00 (19:00 по московскому, 21:00 по уфимскому времени). Таким образом, время задержки составит почти 8 часов.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777. Во вторник перевозчик продолжает корректировать расписание.

Red Wings Алма-Ата Уфа
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