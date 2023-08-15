Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings, сообщает телеграм-канал СК.

Руководитель СК обратил внимание на публикации о том, что с 12 по 14 августа российские туристы не могли вылететь вовремя из-за задержки рейсов Red Wings. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета, сообщили в СК.

Возбудить дело поручено руководителю Западного Межрегионального следственного управления на транспорте СК Павлу Выменцу.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777. 15 августа перевозчик продолжал корректировать расписание, в частности, отменив рейс Жуковский - Шарм-эль-Шейх и задержав рейсы из Уфы в Алма-Ату и обратно. В Red Wings заявляли, что всем пассажирам предлагают размещение в гостиницах и трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт за счет средств авиакомпании.

До этого сообщалось о задержке двух рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно: первый должен был отправиться 12 августа, второй - 13 августа. Рейсы были задержаны более чем на сутки.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний страны. В ее парк, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, входят 20 региональных Superjet 100.