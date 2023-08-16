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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Также за нарушение персональных данных грозит штраф Telegram

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении трех иностранных организаций, в отношении которых Роскомнадзором составлены протоколы о нарушении законодательства о персональных данных граждан РФ.

Match Group и Twitch обвиняются в повторном нарушении требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Им грозят административные штрафы от 6 до 18 млн рублей каждой.

При этом Telegram, уточнили в суде, вменяется Невыполнение требования по защите прав субъектов персональных данных об их уточнении, блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. (ч.5 ст.13.11 КоАП). За данное правонарушение мессенджеру грозит штраф до 90 тыс. рублей.

Match Group Twitch Telegram РФ
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