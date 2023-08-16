Match Group и Twitch грозят штрафы за нелокализованные данные россиян

Также за нарушение персональных данных грозит штраф Telegram

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении трех иностранных организаций, в отношении которых Роскомнадзором составлены протоколы о нарушении законодательства о персональных данных граждан РФ.

Match Group и Twitch обвиняются в повторном нарушении требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Им грозят административные штрафы от 6 до 18 млн рублей каждой.

При этом Telegram, уточнили в суде, вменяется Невыполнение требования по защите прав субъектов персональных данных об их уточнении, блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. (ч.5 ст.13.11 КоАП). За данное правонарушение мессенджеру грозит штраф до 90 тыс. рублей.