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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Twitch оштрафован на 13 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 13 млн руб. сервису Twitch за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России, передал корреспондент "Интерфакса".

Компания признана виновной в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Максимально наказание за такое правонарушение составляет 18 млн руб.

Согласно материалам дела, сервис собирает данные пользователей, а именно: логин, пароль, имя, адрес электронной почты. Весной 2023 года компании в США Роскомнадзором было направлено требование о соблюдении норм российского законодательства в области обработки персональных данных, которое выполнено не было.

Впервые Twitch был оштрафован мировым судьей за отказ разместить данные россиян в РФ в июне 2022 года. Сумма штрафа составила 2 млн руб.

Ранее в понедельник за повторный отказ локализовать данные граждан РФ тем же мировым судьей на 10 млн руб. была оштрафована Match Group - компания, управляющая сервисом для знакомств Tinder, который прекратил работу в РФ в июне 2023 года.

Twitch
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