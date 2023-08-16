Глава СПЧ предложил запретить принимать в школы РФ детей, не говорящих по-русски

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внести в законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык, и и подразумевающие обучение детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах.

"По поводу детей в школе - сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства - не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре", - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Он выразил уверенность, что соответствующие изменения помогут "выполнить Конституцию, обучить ребенка и дать ему возможность учиться в школе нормально".

"Закон должен быть изменен и, насколько я знаю, министерство просвещения работает над этим", - добавил Фадеев.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть принята такая норма, он уточнил: "надо ставить задачу, чтобы к следующему 1 сентября в 2024 году эта система была бы готова".

Говоря об обучении детей мигрантов русскому языку, Фадеев отметил, что необходимо создавать специальные центры. Детей там должны обучать русскому языку как иностранному, также там должны быть соответствующие преподаватели, которые будут знать, как обучать таких детей языку.

Обучение в таких центрах, по мнению Фадеева, должно быть за государственный счет.

"Возникает вопрос – как учить, за чей счет учить? И звучат предложения, что коммерческими должны быть центры. Я не уверен (...) Если мы пригашаем мигрантов и считаем, что они нужны, трудовые мигранты нашей стране, то наверно, придется за государственный счет обучать этих детей. Это моя позиция. Возлагать дополнительные меры и дополнительные затраты на трудовых мигрантов не вполне справедливо", - подчеркнул он.