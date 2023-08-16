Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче им гражданства

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать выдачу мигрантам российского паспорта и постановку на воинский учет.

"Есть ведь не только права, но и обязанности. И те люди, которые переселяются в Россию и получают российское гражданство (...) мужчины, они должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину. Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно (...) И наше предложение синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет", - сказал он на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.

Он напомнил, что на воинский учет должны вставать не только военнообязанные, а все мужчины, в том числе с проблемами со здоровьем и освобожденные от военной службы.

"Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают, мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", - добавил Фадеев.

Он также отметил необходимость в содействии максимальной интеграции мигрантов в российское общественное пространство.

Ранее на этой ж пресс-конференции он предложил законодательно запретить принимать в школу детей, не владеющих русским языком.