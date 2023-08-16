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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Медведев не видит заинтересованности Запада в переговорах по Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, - это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - сказал Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать. Как отметил зампред Совбеза РФ, на фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы".

"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев.

Дмитрий Медведев Запад Украина
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