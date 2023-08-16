Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении российские штурмовые отряды улучшили положение в ходе наступления.

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

Кроме того, он сообщил, что российские военные в течение суток отразили девять атак ВСУ на купянском направлении, пять на донецком, две на запорожском и одну на красно-лиманском.

"На купянском направлении (...) при поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), Ольшана и Синьковка Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в результате армия Украины потеряла до 85 военных, две боевые бронемашины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и Krab польского производства.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское (ДНР). Кроме того, в районе города Торецк уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - сказал Конашенков.

Он отметил, что потери ВСУ на этом направлении составили до 250 военнослужащих, три БМП, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Конашенков заявил, что на красно-лиманском направлении отражена одна атака штурмовых групп ВСУ в районе Кузьмино (ЛНР) - уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубица Д-30.

"На южно-донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение противнику в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, на запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области, а также поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе Кирово Запорожской области.

"За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - заявил Конашенков.

Он добавил, что потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 35 военнослужащих, а также пять автомобилей.