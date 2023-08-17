Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Военные РФ сообщили об успешных наступательных действиях на донецком направлении

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские штурмовые отряды провели успешные наступательные действия и улучшили положение на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что российские военные за минувшие сутки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю", - сказал Конашенков.

Отражение атак ВСУ в зоне СВО

Он также сообщил об отражении атак противника на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции.

В миреВоенные РФ сообщили об уничтожении в Днепропетровской области эшелона ВСУ с боеприпасамиЧитать подробнее

На купянском направлении, сообщил Конашенков, в течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал он.

"На донецком направлении подразделения группировки войск "Южная" в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

По его словам, "подразделения группировки войск "Центр" на красно-лиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино".

"Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь (ДНР). Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщил Конашенков.

На запорожском направлении, сказал он, подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - сообщил он.

Удары по украинским пунктам управления дронами

Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области, также рассказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой народной республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ДНР поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах", - сообщил представитель военного ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - заявил Конашенков.

По его данным, уничтожены 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5918 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12289 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

До пяти выросло число жертв паводка в Приморье

В Москве задержан сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Red Wings вернула в РФ пассажиров всех своих задержанных рейсов

Псковские сотрудники ФСБ пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

В Минпромторге пообещали вдвое повысить боевую мощь бомбардировщиков Ту-95МС

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

Власти РФ подготовят предложения по продвижению российских видеоигр за рубежом

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

"Ведомости" сообщили о решении пока не ужесточать валютный контроль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });