Военные РФ сообщили об успешных наступательных действиях на донецком направлении

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские штурмовые отряды провели успешные наступательные действия и улучшили положение на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, штурмовые отряды российской группировки войск провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что российские военные за минувшие сутки в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю на купянском направлении.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю", - сказал Конашенков.

Отражение атак ВСУ в зоне СВО

Он также сообщил об отражении атак противника на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции.

На купянском направлении, сообщил Конашенков, в течение суток отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

"За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал он.

"На донецком направлении подразделения группировки войск "Южная" в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

По его словам, "подразделения группировки войск "Центр" на красно-лиманском направлении отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино".

"Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и две гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь (ДНР). Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщил Конашенков.

На запорожском направлении, сказал он, подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера Stryker, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - сообщил он.

Удары по украинским пунктам управления дронами

Российские военные поразили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области, также рассказал Конашенков.

"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой народной республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ДНР поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах", - сообщил представитель военного ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - заявил Конашенков.

По его данным, уничтожены 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 459 самолетов, 246 вертолетов, 5805 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11349 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5918 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12289 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.