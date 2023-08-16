Путин проведет заседание президиума Госсовета и откроет движение по МЦД-3

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 17 августа проведет в Кремле заседание президиума Государственного Совета, на котором будут рассмотрены вопросы развития общественного транспорта в России, сообщила пресс-служба Кремля.

С основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" и глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Также запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Курской области Романа Старовойта.

В этот же день Путин и Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по МЦД-3 и ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.