Пассажиры МЦД-3 совершили 350 тысяч поездок за первый день работы диаметра

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили 350 тысяч поездок за его первый полный день работы; самыми востребованными стали станции Зеленоград-Крюково, Андроновка и Ховрино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"350 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-3 за первый полный день работы. И мы уже зафиксировали рекордный рост потока на 54% по сравнению с пятницей прошлой недели", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Самими востребованными стали станции: Зеленоград-Крюково, Андроновка, Ховрино, Лихоборы, Химки, Раменское.

"Судя по цифрам, решение запустить данный диаметр было абсолютно правильным. Рост количества пассажиров - самое надежное тому подтверждение", - отметил мэр.

Собянин выразил уверенность, что число людей, которые будут пользоваться диаметром, будет расти и дальше. "Мы продолжим создавать новые московские городские вокзалы, интегрируя их с метро и наземным транспортом. Кроме того, заменим до конца следующего года все электрички на новые, как и обещали вчера при запуске D3", - добавил он.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин дал старт пассажирскому движению по МЦД-3. МЦД-3 свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединит Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги.

Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте будет 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 5:30 утра до 1:00 ночи, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут.