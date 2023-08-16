На форуме "Армия-2023" подписаны госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписало с предприятиями ОПК и вручило предприятиям госконтракты на сумму более 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей", - сказал Гуляев.

Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.