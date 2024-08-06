Поиск

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"

Минобороны РФ сообщило об обновлении концепции форума "Армия"
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Форум "Армия 2024" пройдет без массового посещения, главная тема мероприятия - специальная военная операция, сообщили в Минобороны РФ.

"Формат форума не сокращен, а оптимизирован и обновлен. Продолжительность его работы уменьшена, но изменения коснулись не только сроков, но количества мероприятий, их формы, а главное - содержания. В этом году тематической доминантой форума стала специальная военная операция", - заявили в ведомстве.

Отменены мероприятия форума в военных округах, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

В РоссииНа форуме "Армия-2023" подписаны госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублейЧитать подробнее

"В этом году принято решение провести форум без массового посещения... Таким образом, по обновленной концепции форум организуется как сугубо деловое мероприятие для российских и зарубежных специалистов и экспертов в области создания и развития вооружений", - говорится в сообщении Минобороны.

На уличной экспозиции будут представлены 15 образцов военной техники, а "Рособоронэкспорт" покажет 242 экспортных образца оружия и военной техники.

"Всем гостям и участникам форума в этом году отечественными предприятиями будут продемонстрированы преимущества российских образцов ВВСТ, возросший уровень технических и технологических возможностей организаций (предприятий) ОПК России, а также новые решения, выработанные с учетом опыта, приобретенного в ходе проведения СВО", - сообщили в Минобороны.

Форум "Армия" проводится с 2015 года, в этом году он будет проходить с 12 по 14 августа в парке "Патриот".

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ посетил войска группировки "Центр" в зоне СВО

Военная операция на Украине

Житель белгородского Грайворона погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Город Суджа в Курской области попал под обстрел, ранены пять человек

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

В Стерлитамаке при взрыве на заводе погибли три человека

Утверждено положение об управлении президента по мониторингу и анализу социальных процессов

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });