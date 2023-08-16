Рынок акций РФ падает на фоне общемирового снижения "аппетита к риску"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рублевые цены российских акций и индекс МосБиржи заметно падают в ходе торгов среды под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом укрепляющийся рубль оказывает определенную поддержку индексу РТС, снижение которого более сдержанное.

К 16:40 индекс МосБиржи составил 3039,72 пункта (-2,42%), индекс РТС - 1004,86 пункта (-0,53%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 5,2%. Доллар США к этому моменту опустился до 95,29 руб./$1 (-1,8 рубля к закрытию вторника).

Подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (-5,2%), "ММК" (-3,9%), "Яндекса" (-3,9%), "Сургутнефтегаза" (-3,8%, "префы" потеряли в цене 4,7%), ВТБ (-3,8%), "НЛМК" (-3,6%), "Аэрофлота" (-3,4%), "Роснефти" (-3,4%), "Русала" (-3,4%), "Татнефти" (-3,1%), АФК "Система" (-3,1%), "Северстали" (-3%), "НОВАТЭКа" (-2,7%), "РусГидро" (-2,7%), "Норникеля" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Полюса" (-2%), Сбербанка (-1,8%, "префы" снизились в цене на 2%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Газпрома" (-1,1%), расписки OZON (-4,1%) и TCS Group (-3,4%).

Лучше рынка чувствовали себя обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург (+2,8%) и депозитарные расписки HeadHunter (+0,6%) благодаря корпоративным новостям. В частности, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров планирует дать рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года.

HeadHunter (HH) во II квартале 2023 года нарастил выручку на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 58,7% против 42,4% во II квартале 2022 года. Скорр. чистая прибыль HH по итогам отчетного периода составила 3 млрд рублей против 961 млн рублей годом ранее. Рост доходов в компании связывают с ростом спроса на соискателей, что повлекло за собой увеличение количества платящих клиентов и потребления, а также с эффектом низкой базы II квартала 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению российских акций способствует, прежде всего, негативная конъюнктура мировых рынков капитала, которая отмечается уже третий день подряд. Дополнительным фактором снижения российских акций выступает как укрепляющийся рубль, так и объявленное накануне Банком России повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказались на настрое трейдеров. Европейские фондовые площадки, заметно упавшие накануне, в середине недели продолжают снижаться (на 0,1-0,5%), но негативная динамика в целом уже не такая сильная, как днем ранее.

В свою очередь фондовые индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные, корпоративные отчеты и ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Негативным фактором для американского рынка акций выступает рост доходности 10-летних государственных облигаций США, которая приближается к максимуму с 2008 года на опасении увеличения выпуска госбондов и опасениях новых повышений ставки ФРС.

Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Вместе с тем цены на нефть в ходе торгов в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики перед публикацией официальных данных о запасах в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:40 по московскому времени в среду составила $84,94 за баррель, что всего на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,04%, до $80,96 за баррель.

Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете Американского института нефти (API), опубликованном в ночь со вторника на среду. Минэнерго США озвучит официальные данные в среду, в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сокращение запасов нефти на 2,32 млн баррелей, бензина - на 1,26 млн баррелей, дистиллятов - на 473 тыс. баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 по московскому времени составил 88,88 млрд рублей (из них 14,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,56 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,98 млрд рублей на акции "Газпрома").