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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

HeadHunter во II квартале нарастил выручку в 1,8 раза - до 7 млрд рублей

HeadHunter во II квартале нарастил выручку в 1,8 раза - до 7 млрд рублей
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - HeadHunter (HH) во II квартале 2023 года нарастил выручку на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании.

На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки.

Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 58,7% против 42,4% во II квартале 2022 года.

Рост доходов в компании связывают с ростом спроса на соискателей, что повлекло за собой увеличение количества платящих клиентов и потребления, а также с эффектом низкой базы II квартала 2022 года.

Так, количество платящих клиентов HH увеличилось на 30,2% - до 316 тыс. В частности, количество платящих клиентов в сегменте крупного бизнеса увеличилось на 16% - до 13,4 тыс. Сегмент малого и среднего бизнеса показал рост на 29,7% - до 278,3 тыс.

Доходы HH от клиентов из крупного бизнеса выросли на 80% - до 2,3 млрд рублей; из сегмента МСБ - на 77%, до 3,9 млрд рублей.

Выручка HH в сегментах за пределами РФ выросла на 91% - до 579,1 млн рублей - за счет роста количества новых клиентов в Белоруссии и Казахстане.

Средний доход на клиента (ARPC) в крупном бизнесе вырос на 55% - до 174,7 тыс. рублей; в МСБ на 36% - до 14 тыс. рублей.

Показатель скорр. EBITDA увеличился вслед за выручкой, однако это было частично нивелировано ростом расходов на персонал (почти на 15% - до 1,72 млрд рублей).

Скорр. чистая прибыль HH по итогам отчетного периода составила 3 млрд рублей против 961 млн рублей годом ранее.

На 30 июня объем денежных средств HH и их эквивалентов составил 14 млрд рублей.

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