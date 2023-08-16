Шадаев оценил дефицит "айтишников" в РФ в 500-700 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России оценивает дефицит кадров в IT-отрасли в РФ в 500-700 тыс. человек, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", - сказал Шадаев в среду на совещании президента с членами правительства.

По словам министра, "потребность в кадрах по-прежнему сохраняется". "Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях", - заявил Шадаев.

Всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек, уточнил он.