Вылов лососей в РФ в этом году может приблизиться к рекорду 2018 г.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ в этом году могут выловить до 600 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что станет вторым результатом после рекордного 2018 года, когда улов этой ценной рыбы составил 676 тыс. тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании, которое в среду провел президент России Владимир Путин.

"Лососевая путина идет успешно. По оперативным данным на вчера, общий вылов уже достиг 528 тыс. тонн, это в три раза больше, чем в 2022 году, - сказал Шестаков. - Это будет второй по рекордному вылову лососей (результат - ИФ) за всю историю наблюдений. У нас в 2018 году было выловлено 676 тыс. тонн, в этом у нас прогноз где-то 600 тыс. тонн".

При этом он обратил внимание на то, что с ростом улова увеличивается и нагрузка на транспортно-логистическую инфраструктуру. "Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы РФ. Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости, это и тарифы в портах, и сезонное повышение цен операторов подвижного состава, - сказал он. - Мы обратились в ФАС для того, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Нам кажется, что там есть возможность для того, чтобы выровнять стоимость доставки в такие пиковые моменты".

Как заявил на совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов, тарифы на перевозку лососей с полуострова в Москву в этом году выросли на 40-45%. "Мы поддерживаем предложение проверить обоснованность цен на транспортировку", - сказал он.

Напомнив, что в настоящее время действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, Шестаков заявил, что ее надо распространить и на горбушу. "Пока эта программа распространяется на продукцию из минтая. Мы уже видим результат - за год объем перевозок минтая в центральную часть РФ вырос в два раза. Предлагаем расширить эту меру и на горбушу. Это самый массовый вид тихоокеанских лососей, недорогой. Сейчас уже добыто 460 тыс. тонн".

К тому же, отметил он, продукция из горбуши ориентирована на внутренний рынок. "Считаем, что субсидирование тарифов сделает ее еще более доступной и позволит загрузить перерабатывающие предприятия в других регионах", - заявил глава Росрыболовства.