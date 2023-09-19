Рыбаки Камчатки приблизились к рекорду 2018 года по добыче лососей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Промышленный лов тихоокеанских лососей завершится на Камчатке 20 сентября, эта рыбалка стала второй по результативности за всю историю наблюдений - 490,6 тысячи тонн, сообщили "Интерфаксу" в северо-восточном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству (СВТУ ФАР).

"Речь идет о запрете (после 20 сентября - ИФ) на все виды промысла, кроме любительского. Любителям можно будет ловить красную рыбу до 31 октября, но только на удочку", - сказала представитель СВТУ ФАР Вероника Голева.

По последним данным, рыбаки добыли 490 557 тонн лососей, освоив 84% от объема возможного вылова в 583 820 тонн. В том числе в рамках промышленного рыболовства выловлено 486 373 тонны.

"Это второй рекордный результат за всю историю наблюдений за рыбным промыслом, который ведется на Камчатке более 100 лет. Ранее на втором месте был 2021 год, когда рыбаки выловили на Камчатке более 440 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Лидером остается 2018 год с уловом красной рыбы почти в 500 тысяч тонн", - сообщила Голева.

Основные уловы в этом году пришлись на Карагинскую и Западно-Камчатскую подзоны, где рыбаки добыли 191 тысячу тонн и 170 тысяч тонн лососей соответственно. В основном, это была горбуша.

В этом году лососевая путина на Камчатке стартовала 1 июня со стартовым прогнозом вылова в 383 тысячи тонн. Но подходы красной рыбы были настолько хороши, что разрешенные объемы их вылова в итоге были увеличены в 1,5 раза.

Камчатский край является ведущим регионом по вылову лососей в стране.

По данным Минсельхоза на 11 сентября, всего российские рыбаки выловили более 580 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2021 года и в 2,4 раза больше прошлогоднего показателя.