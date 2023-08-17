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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Путин поручил выделить еще 11 млрд рублей на субсидирование модульных отелей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах дополнительно не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки инвесторов в модульные средства размещения, сообщается на официальном сайте Кремля.

Поручение дано по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума

Кроме того, президент поручил "обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры и реализуемую в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. №141, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что решение о выделении 11 млрд рублей на некапитальные объекты позволит поддержать 400 проектов на более чем 8 тыс. номеров.

До этого в рамках программы строительства быстровозводимых модульных гостиниц поддержку уже получили 200 проектов из 38 регионов.

Владимир Путин
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