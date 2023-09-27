Минэкономразвития скоро продлит программу льготных кредитов для строительства отелей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Продление программы льготного кредитования на строительство крупных гостиниц ожидается в ближайшее время, до конца года планируется провести один отбор объектов размещения, сообщил в Госдуме замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Еще одно долгожданное решение - продление программы льготного финансирования на строительство крупных гостиниц, документ готов, он внесен в правительство. В ближайшее время ожидаем, я думаю, что 2-3 недели, ожидаем его выхода из правительства. Будем стараться в этом году провести еще один отбор гостиниц, которые будут претендовать на льготную программу с низким процентом для бизнеса. Ожидаем, что в рамках этой программы будет построено 20 тысяч номеров", - сказал он.

Льготные кредиты под 3-5% на строительство и реконструкцию крупных туристических объектов действуют с 2021 года. Максимальная сумма кредита - 70 млрд рублей на срок до 15 лет.

Замминистра также напомнил, что программа льготного кредитования была расширена и на строительство круглогодичных парков развлечений, горнолыжных курортов.

Как отметил Вахруков, правительство также приняло решение об увеличении объема программы по строительству модульных гостиниц на 10 млрд рублей.

"В результате этого решения мы получим в регионах за ближайшие два года более 8 тысяч номеров в некапитальных объектах размещения. Я хотел бы напомнить, что у нас в среднем за последние шесть лет в год вводилось около 7-8 тысяч номеров. А всего по модульной программе будет построено 18,5 тысячи номеров, туда могут в год ездить до 2 млн человек. Это ощутимый вклад в рост отрасли", - подчеркнул он.

Вахруков также призвал представителей туриндустрии поддержать продление нацпроекта по туризму после 2024 года.

"Мы рассчитываем, что нацпроект будет после 2024 года продлен. Такое решение будет приниматься, по нашей информации, в начале следующего года. Просим поддержки, чтобы нам нацпроект сохранить, потому что он дает необходимую эффективность", - сказал он.