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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Президенты РФ и Ирана обсудили развитие сотрудничества двух стран

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в разных областях и вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

"С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях", - говорится в сообщении.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.

Террористы в воскресенье, 13 августа вошли на территорию почитаемого мусульманами комплекса мавзолея Шах-Черах, после чего открыли огонь по служителям. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Ответственность за нападение в мавзолее взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Владимир Путин Иран Эбрахим Раиси
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