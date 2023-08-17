Путин поддержал идею о передаче регионам вопросов регулирования электротранспорта

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина о передаче полномочий по регулированию вопросов, связанных с электротранспортом и с едиными требованиями к электрозаправкам, от Минтранса регионам.

Во время заседания Президиума Госсовета по вопросам развития транспорта мэр Москвы обратился к президенту с рядом предложений, касающихся электротранспорта и электрозаправок, уточнив, что сейчас у регионов нет полномочий по регулированию этих вопросов. "Надо просто дать нам эти полномочия, чтобы мы начали регулировать. И по электротранспорту, и по единым требованиям для электрозаправок. (...) Мы проговаривали с Минтрансом, в принципе, это поддержано тоже коллегами", - добавил Собянин, обращаясь к президенту.

"Надо отдать, конечно, коллегам в регионы, что министерство со своего уровня не может это регулировать. Просто нереально. Конечно", - сказал Путин.

Во время заседания Собянин обратился к президенту с несколькими просьбами, связанными с проблемами, которые возникают в связи с развитием транспорта.

"В частности, видим в последние годы бурное развитие количества электромобилей. За этот год прирост будет в 3,5 раза. Если раньше это как-то более-менее незаметно было, то сегодня мы видим взрывной рост этого вида транспорта практически в геометрической прогрессии. Поэтому необходимо целый ряд вещей, связанных с электротранспортом, в первую очередь, общественным транспортом, такси, регулировать. Просим дать нам полномочия устанавливать доли таксомоторных перевозок, каршеринга на электрических автомобилях. Это даст плановый переход, спокойный, от одного вида машин к другому", - сказал Собянин.

По его словам, производители электромобилей в России будут точно знать объем потребления в этой нише общественного транспорта. В настоящее время их три, и они развиваются.

"Было бы правильно установить отдельный экологический класс для электромашин. Сегодня это одна из самых чистый экологически машин, но, тем не менее, экологического класса не имеет", - добавил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин выступил с предложением предусмотреть возможность при строительстве федеральных и городских дорог укладку силовых электросетей, которые будут подходить для создания электрозаправок.

Также мэр выступил с предложением о создании единого подхода к информационным системам электрозаправок. Он уточнил, что сейчас каждая электрозаправка, в отличие от бензиновых, которые работают по единым стандартам, самостоятельно может устанавливать мощность и время зарядки.

"И в результате и автомобилисты, и такси, которые работают на электромашинах, сталкиваются с тем, что должны лавировать в этих разных информационных системах. Поэтому стоит уже установить единое требование, федеральное требование, к информационным системам владельцам заправок, чтобы любой владелец машины, такси или каршеринга, или автобуса мог заправляться, свободно пользуясь единым подходом к информационным системам", - сказал мэр.