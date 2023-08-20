Посол Белоруссии сообщил о возможностях страны для обновления транспорта в РФ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия может поставить до 15% от объема техники, предусмотренной программой обновления общественного транспорта в российских регионах, заявил в воскресенье посол республики в Москве Дмитрий Крутой.

Как сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА, после заседания президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина 17 августа, представители Белоруссии провели встречу с министром транспорта РФ, на которой "проговорили: 60 тыс. автобусов, пять тыс. троллейбусов и четыре тыс. трамваев - задача президента России обновить парк малых, средних городов (акцент именно на них) плюс, естественно, города-миллионники".

"Мы не являемся ни в одном сегменте ни доминантами, ни конкурентами. Примерно 10-15% от этого объема, исходя из наших возможностей, мы на сегодняшний день можем поставить в рамках этой программы", - заявил посол.

По его словам, Минтрансом России собираются данные о потребностях и возможностях российских производителей, глава Минтранса РФ Виталий Савельев "нам пообещал четко, что белорусы тоже будут участвовать в этой программе".

Крутой также добавил, что по отдельной программе планируются закупки электробусов для российских городов. "В любом случае мы будем продвигать и предлагать решения МАЗа и "Белкоммунмаша" - для разных городов они разные", - сказал он.

Агентство уточняет, что на упомянутом заседании российский президент назвал обновление парка общественного транспорта в России одной из важнейшей задач, поручил правительству сконцентрироваться на теме обновления общественного транспорта во всех регионах и изыскать для этого источники и механизмы финансирования.