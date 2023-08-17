Обновление 65 тыс. единиц транспорта в регионах РФ к 2030 г. требует 1 трлн руб.

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Заявленная российскими регионами потребность в обновлении подвижного состава общественного транспорта, в том числе закупка 57 тыс. автобусов различного класса, требует инвестиций в размере 1 трлн рублей, в том числе ежегодно по 60 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании президиума Госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. А с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет безусловно еще больше. Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность - машиностроителей и их смежников", - заявил Путин в ходе заседания.

Он отметил необходимость формирования долгосрочных и просчитанных заказов машиностроителям, поиска внебюджетных источников финансирования закупок транспорта, а также формирования критериев обновления подвижного состава.

"Сегодня их обеспечивают более 130 тыс. автобусов и почти 15 тыс. троллейбусов и трамвайных вагонов. В столицах регионов парк общественного транспорта насчитывает 71 505 единиц, при этом он вдвое меньше на муниципальных маршрутах. Хотя потребность здесь не меньше, а порой даже больше. Нередки случаи, когда востребованные людьми маршруты просто закрываются, так как автобусы уже не подлежат ремонту и выходят из строя, а возможности восполнять их дефицит нет ни у муниципалитетов, ни подчас у самих регионов. Поэтому наша важнейшая задача - обновление парка", - заявил глава государства.

Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт", глава республики Бурятия Алексей Цыденов в ходе заседания уточнил, что парк общественного транспорта в РФ насчитывает 150 тыс. транспортных средств, в том числе 135 тыс. автобусов, 7 тыс. троллейбусов и 7 тыс. трамваев. Из общего числа 72 тыс. единиц работают в региональных центрах, в других региональных населенных пунктах - 41 тыс. шт., в межмуниципальном сообщении - 36,7 тыс.

"По видам автобусов отдельно посмотрели по всем регионам и получилась равная потребность: малых автобусов до 20 сидячих мест нужно 20 тыс., средних до 30 сидячих мест - 17,5 тыс., больших до 40 мест - 22 тыс. По сути такой баланс по видам. По троллейбусам потребность обновления до 2030 года 5,1 тыс. единиц, по трамваям - 4,2 тыс.", - уточнил Цыденов.

Глава Минтранса в свою очередь отметил, что федеральный проект развития общественного транспорта включает семь программ поддержки. В частности, льготный лизинг через ГТЛК за счет субсидирования части стоимости транспортного средства (объем поддержки из федерального бюджета на текущий год - 7,3 млрд руб., планируется поставка 800 единиц транспорта), лизинг с привлечение через ГТЛК средств ФНБ (44 млрд руб. из федерального бюджета, 29 млрд руб. из внебюджетных источников для поставки 4,1 тыс. шт.), программа модернизации трамвайной инфраструктуры в 10 городах (объемом 89 млрд руб. до 2025 г.), а также специальные казначейские кредиты (50 млрд руб. в текущем году), инфраструктурные бюджетные кредиты и др.

"Совокупный объем федеральной поддержки, включая бюджетные кредиты, за счет всех действующих программ составляет порядка 260 млрд рублей на период до 2025 года. Общий объем финансирования на трехлетний период был увеличен в 6,5 раза, объем федеральных средств - в 3,5 раза. За счет указанных средств до 2028 года планируется осуществить поставку порядка 12,8 тыс. транспортных средств, из которых 12,5 тыс. будет поставлено до конца 2024 года", - доложил Савельев.

По словам министра транспорта, с учётом заявленной потребности регионов в рамках работы комиссии Госсовета "для решения вопроса с обновлением общественного транспорта до 2030 года потребуется дополнительно около 1 трлн руб. инвестиций различного уровня: 636 млрд руб. - на закупку 46 тыс. автобусов, 138 млрд руб. - на приобретение 4 тыс. троллейбусов, 275 млрд руб. - на поставку 3 тыс. трамваев". Федеральные средства, как уточнил Савельев, могут составить "порядка 40% или порядка 60 млрд руб. ежегодно на период до 2030 года без учета Москвы".