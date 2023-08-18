Списки псковского "Яблока" сняты с муниципальных выборов в семи районах области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Районные суды в Псковской области сняли с выборов единые списки кандидатов от партии "Яблоко" в депутаты собраний муниципальных округов, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В настоящее время списки кандидатов от "Яблока" по решению суда сняты с муниципальных выборов в семи районах: Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском, Пыталовском, Стругокрасненском и Красногородском - по заявлениям трех партий: региональных отделений "Партии роста", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Первым под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии "Яблоко" поставил председатель регионального отделения "Партии роста" Игорь Романов. Он заявил, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского "Яблока" Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Гайдук вступил только 18 июля.

Региональный совет партии "Яблоко" распространил заявление о том, что в Псковской области якобы организована "политическая атака" с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией.

Решения районных судов "Яблоко" будет обжаловать, подчеркнули в региональном отделении партии.

В сентябре 2023 года в Псковской области состоятся выборы губернатора, главы Псковского района, а также выборы депутатов местных собраний в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском муниципальных округах.