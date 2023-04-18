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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин пожелал псковскому губернатору Ведерникову успеха на выборах в сентябре

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в решении участвовать в выборах губернатора в сентябре.

Ведерников рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона, а также о результатах, которые удалось достичь в области в различных сферах. Также он рассказал о помощи, которую власти оказывают жителям Пскова, участвующим в специальной военной операции, и их семьям.

В завершение встречи Ведерников сказал: "Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти Единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области".

Путин отметил эффективность команды нынешнего губернатора.

"Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - сказал президент, отметив, что прежде всего за поддержкой необходимо обращаться к людям.

Ведерников руководит Псковской областью с октября 2017. Сначала он был врио губернатора, а в сентябре 2018 года победил на выборах главы региона.

Владимир Путин Псковская область Михаил Ведерников
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