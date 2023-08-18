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В России подготовлена программа развития хмелеводства до 2030 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Производство хмеля в России получит собственную программу развития, ее выполнение позволит снизить зависимость отечественных пивоваров от импортного сырья.

Проект программы, разработанный Ассоциацией производителей пива, солода и напитков (АПП), исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов представил на форуме "Зеленое золото России" в Чебоксарах, сообщает пресс-служба АПП.

Документ рассчитан до 2030 года и предлагает значительное расширение географии выращивания хмеля, увеличение площади хмельников, обеспечение фермерские хозяйства саженцами, предусматривает и другие меры, направленные на увеличение производства этого сырья для пивоварения. "Соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении в Минсельхозе", - сказал он.

Необходимость разработки программы Мамонтов объяснил тем, что "текущих мер по развитию хмелеводства, особенно в части переработки хмеля и хмелепродуктов, не хватает и нужна комплексная государственная программа".

"Сегодня объем производимого в России хмеля составляет около 218 тонн, а это не более 5% от необходимого. В условиях санкционного давления, нарушения сложившихся логистических цепочек поставок сырья, оборудования и технологий задача обеспечения пивоваренных предприятий хмелем с перспективой полной независимости индустрии от импортных хмелепродуктов стоит особенно остро", - заявил он.

Проект программы предлагает увеличить площадь под хмельниками до 4 тысяч га с 328 га (данные Росстата за 2022 год). Одним из основных производителей хмеля в стране сейчас является Чувашия, где площади хмельников составляют 133 га. Хмель также выращивается в Алтайском и Краснодарском краях. Подходящие климатические условия для этого имеются в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Белгородской областях.

"Мы также выступаем за увеличение ассортимента выращиваемых сортов хмеля. Сейчас в России зарегистрировано 26 сортов, но для того, чтобы закрыть потребности для производства многообразия видов пива, этого не хватает", - сказал Мамонтов.

Он также обратил внимание на то, что действующих мер государственной поддержки и стимулирования хмелеводческой отрасли недостаточно. "Необходимо расширить перечень инструментов и размер финансовой помощи, в том числе за счет субсидий на закладку хмельников, создание инфраструктуры по переработке хмеля и закупку дорогостоящего оборудования", - заявил он.

По его словам, удачным примером реализации подобной программы может послужить опыт развития солодовенной отрасли. "Компании-члены АПП планомерно и активно развивают собственные агропрограммы, сотрудничают с локальными фермерскими хозяйствами и являются важными игроками агропромышленного сектора. Такая работа позволяет полностью закрывать потребности в пивоваренном ячмене для производства пива, а также контролировать полный технологический цикл производства этого вида сырья от поля до варки", - пояснил он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АПП, увеличение площадей и расширение географии выращивания хмеля при использовании мер господдержки позволят к 2030 году увеличить производство этой сельхозкультуры до необходимого для российских пивоваров объема - примерно 8-10 тысяч тонн в год.

По предварительным расчетам НИФИ Минфина, на которые сослались в АПП, объем финансирования мероприятий программы за счет средств федерального бюджета составит 9,475 млрд рублей. Объем затрат на реализацию программы за счет средств региональных бюджетов и внебюджетных источников будет оценен в ближайшее время.

АПП Чувашия Вячеслав Мамонтов
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