Правительство в 2024 году выделит на поддержку фермеров 8 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство утвердило меры по поддержке сельхозпроизводителей в 2024 году, в том числе выделение 8 млрд рублей субсидий для фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что в 2023 году субсидия для фермерских хозяйств составила более 6 млрд рублей.

Для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, он составит 1,5 млн рублей.

"При этом расширили направления, на которые можно использовать такие средства. Теперь их можно будет взять в том числе на покупку саженцев ягодных культур", - сказал глава правительства.

Мишустин также сообщил, что регионы теперь будут самостоятельно определять приоритетные направления для возмещения аграриям части понесенных затрат. В их перечень добавили приобретение посадочного материала ягодных культур, молодняка крупного рогатого скота, ягод у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Кроме того, теперь в число сельскохозяйственных потребительских кооперативов будут включаться потребительские общества, у которых не менее 70% выручки формируется за счет заготовки, хранения, переработки и сбыта сельхозпродукции. Для сельхозкооперативов Сибири размер возмещения затрат на приобретение техники и оборудования будет увеличен с 50% до 60%. При этом общий объем таких выплат не должен превышать 10 млн рублей.

"Рассчитываем, что благодаря принятым решениям еще больше наших граждан смогут организовать собственное дело. И люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.