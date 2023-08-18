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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся 10 дней

Майскими нерабочими днями будут: с 28 апреля по 1 мая, с 9 мая по 12 мая

Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся 10 дней
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждаются праздничные и выходные дни в 2024 году, январские каникулы будут длиться 10 дней, начиная с 30 декабря.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря, соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства РФ.

Кроме того, перенесены и другие нерабочие дни, выпадающие на выходные. "С субботы, 27 апреля - на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября - на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря - на понедельник, 30 декабря", - отмечается в сообщении.

Таким образом, говорится в нем, "предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года".

"Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин
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