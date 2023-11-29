О планах встретить Новый год на работе сообщили 9% россиян

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Каждый одиннадцатый россиянин (9%) планирует отметить наступление 2024 года на своем рабочем месте, тогда как в прошлом году о таких планах сообщали 6% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Опрос показал, что мужчины чаще женщин планируют работать в новогоднюю ночь - 15% против 3% соответственно.

Большинство россиян (77%) встретят новый год у себя дома, отмечать праздник в другой город поедут 3% участников опроса. Еще 2% респондентов рассказали, что поедут на дачу или в целом за город. Другие варианты, включая встречу нового года на улице, за границей и на турбазе, назвали также 2% опрошенных.

По данным SuperJob.ru, 5% россиян пока не определились с тем, как и где будут встречать Новый год.

Опрос был проведен 24-28 ноября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 377 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.