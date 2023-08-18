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Мурманские рыбфабрики столкнулись с дефицитом сырья на фоне избыточного экспорта

Мурманские рыбфабрики столкнулись с дефицитом сырья на фоне избыточного экспорта
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Многие рыбоперерабатывающие фабрики Мурманска испытывают проблемы с загрузкой из-за дефицита сырья, сообщила директор ООО "Рыбные мануфактуры Мурманск" (входит в группу компаний "Агама") Елена Чабанюк в пятницу на круглом столе, посвященном ситуации в рыбной отрасли региона.

"Средняя по году загрузка (фабрики - ИФ) составляет 40%. Полная мощность – мы можем работать в два, три раза больше", - сказала Чабанюк.

По ее словам, в частности, не хватает охлажденного сырья, и фабрикам приходится переходить на переработку мороженого сырья.

Она отметила, что в текущих геополитических обстоятельствах у переработчиков также возникли проблемы с ремонтом и запчастями для оборудования. "Оборудование у нас, как и у большинства других фабрик, исландское", - пояснила Чабанюк.

Исполнительный директор Мурманского представительства НО "Рыбный союз" Ирина Вансович в ходе круглого стола подтвердила наличие дефицита сырья для рыбфабрик и слабое положение небольших фабрик при конкуренции с крупными предприятиями, которые также закупают рыбное сырье.

Однако, как отметил директор ООО "Северо-Западная рыбопромышленная компания - Мурманск" ("СЗРК-М") Владимир Журавлев, дефицита сырья нет у тех фабрик, которые были построены непосредственно рыбопромысловыми компаниями. По его словам, речь о компаниях "СЗРК-М", "Мурман-Сифуд", "Норебо".

В ходе круглого стола представители рыбфабрик и пограничники высказали претензии в адрес промысловых компаний, которые работают по национальной квоте, но при этом ориентированы на экспорт и основную часть улова продают за границу. В частности, руководитель подразделения Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району Алексей Гузь отметил, что на экспорт может уходить до 50% вылова.

Рыбопереработчики выразили мнение, что промысловые компании Северного рыбохозяйственного бассейна должны наращивать объемы поставок на мурманский берег. Аналогичное мнение озвучили представители Погрануправления.

Мурманск
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