Российские верфи в 2023 году планируют сдать 15 рыбопромысловых судов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российские верфи готовятся передать заказчикам до конца 2023 года семь рыбопромысловых судов, сообщила замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Ирина Ориничева.

"Мы рассматриваем строительство судов как обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны. (...) Если с начала первого этапа инвестквот было построено всего 11 судов, то в 2023 году уже сдано 8 судов. (...) Надеюсь, что темпы не потеряем и до конца года еще 7 судов сдадим", - сказала Ориничева.

Таким образом, в 2023 году предусмотрено завершение строительства 15 судов. В презентации Минпромторга речь идет о девяти рыболовных судах и шести краболовах.

Программа рыбных инвестквот действует в России с 2016 года. Рыбаки получают квоты на вылов рыбы под инвестиционные обязательства по строительству судов и перерабатывающих заводов.