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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Железнодорожные пути размыло на участке БАМ в Бурятии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожные пути на 1 102 км перегона Холодная-Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги размыло из-за частичного разрушения дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщает в субботу пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В районе сельского поселения Холодное из-за обильных осадков произошло частичное разрушение дамбы, в результате чего размыло ж/д пути. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Движение на данном участке временно закрыто. Задерживается движение поездов, в том числе пассажирского.

Как отмечается, на место происшествия выехали сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, ГО и ЧС МЧС России по Республике Бурятия, задействованы два восстановительных поезда.

В свою очередь, в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги уточнили, что в связи с размытием ж/д путей задерживается пассажирский поезд №97 сообщением Тында-Кисловодск. "Пассажиры будут обеспечены водой и дополнительным питанием. Время задержки предварительно составляет 6 часов", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможна задержка пассажирского поезда Кисловодск-Тында. Пригородные поезда с направлением Новый Уоян-Северобайкальск и Северобайкальск-Новый Уоян отменены.

На перегоне Нижнеангарск-Холодная ведутся работы по устранению последствий наводнения.

Бурятия БАМ Восточно-Сибирская железная дорога Тында Кисловодск
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