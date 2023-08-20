РЖД ввели ограничения на прием грузов в восточном направлении

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РЖД ведут восстановительные работы на месте размыва на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, сквозное движение поездов по БАМу приостановлено, сообщили Российские железные дороги (РЖД) в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная.

"Пока движение пассажирских поездов организовано обходным маршрутом по Транссибу. Таким же образом будут пропускаться и грузовые поезда. Но в связи с тем, что Транссибирская магистраль и без того перегружена, РЖД по согласованию с Росжелдором вынуждены ввести ограничения на прием грузов в восточном направлении. Они не коснутся скоропортящихся и продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

С остальными грузоотправителями прорабатываются альтернативные варианты по изменению маршрутов или сроков доставки, отмечается в сообщении.

По данным РЖД, повреждено около 1 тыс. метров полотна и 10 опор контактной сети. В восстановительных работах задействованы более 170 железнодорожников и более 20 единиц спецтехники. На место направлено два противоразмывных поезда, два восстановительных поезда, а также 100 вагонов со скальной породой и щебнем, шпалами, трубами для укладки в основание насыпи. Предварительный срок восстановления инфраструктуры - до семи суток.