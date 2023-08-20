Открытое горение ликвидировано на складе под Краснодаром

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 500 кв. метров на складе в станице Старокорсунской под Краснодаром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 12:02 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на складе в промзоне в станице Старокорсунской под Краснодаром поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в воскресенье в 10:32. Площадь пожара составила 200 кв. метров, но позже увеличилась до 500 кв. метров.

К ликвидации возгорания привлечены 62 человека и 22 единицы техники.