Крупный пожар на складе под Краснодаром ликвидирован

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на складе в станице Старокорсунской под Краснодаром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, ликвидация пожара объявлена в 13:16 по Москве. Погибших, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на складе в промзоне в станице Старокорсунской под Краснодаром поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 10:32 по московскому времени в воскресенье. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Были задействованы значительные силы пожарных расчетов.