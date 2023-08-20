Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Крупный пожар на складе под Краснодаром ликвидирован

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на складе в станице Старокорсунской под Краснодаром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, ликвидация пожара объявлена в 13:16 по Москве. Погибших, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на складе в промзоне в станице Старокорсунской под Краснодаром поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 10:32 по московскому времени в воскресенье. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Были задействованы значительные силы пожарных расчетов.

Краснодар Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белгородской области сбили два украинских дрона

Пострадавший из-за атаки дрона ВСУ вокзал в Курске работает в штатном режиме

"Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Попытку атаки дронами-камикадзе предотвратили в Ростовской области

Беспилотник повредил крышу, фасад и платформу Курского железнодорожного вокзала

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Собянин сообщил о пресечении пролета БПЛА к Москве

Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие

Что произошло за день: суббота, 19 августа

Со станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуация

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });