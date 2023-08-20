Второй субсидируемый каботажный рейс отправился из Архангельска по Севморпути

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Теплоход "Северный проект" (компания-судовладелец ООО "ТК Северный проект", Архангельск) в воскресенье вышел из порта Архангельска во второй в текущем году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути (СМП), сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Рейс выполняется в рамках федерального проекта по развитию СМП, проект входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он предполагает расширенный маршрут с заходом в порты Певека, Приморского края и Магадана с применением льготных тарифов на морскую перевозку.

"Организация регулярных перевозок способствует снижению логистических издержек для широкой номенклатуры грузов. Второй рейс пройдет в период летне-осенней навигации. С 14 августа в порту Архангельска велись погрузочные работы, сегодня судно вышло в направлении Певека", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Минвостокразвития Гаджимагомеда Гусейнова.

В министерстве отмечают, что летом текущего года правительство РФ расширило параметры программы субсидирования перевозок по СМП. За счёт этого теперь к субсидируемым перевозкам можно привлекать суда по договору фрахта. Минвостокразвития выделяет субсидии на компенсацию выпадающих доходов от льготных тарифов.

Продолжительность рейса из Архангельска по СМП составит до 75 суток.

По данным пресс-службы, с 10 декабря по 3 декабря атомный лихтеровоз "Севморпуть" выполнит третий субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург - Восточный - Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург.

Как сообщалось, первый субсидируемый рейс "Севморпуть" выполнял с 24 июня по 13 августа.

ТК "Северный проект" специализируется на арктических грузоперевозках и сопутствующих услугах. По данным ЕГРЮЛ, компания была создана в 2010 году. Бенефициар - Денис Кузьмин, генеральный директор - Михаил Артюхов.

На сайте компании сообщается, что "Северный Проект" является собственником сухогрузного флота неограниченного плавания дедвейтом 7-43 тыс. тонн.

Судно "Северный проект" было построено в 2000 году, имеет ледовый класс Arc4, дедвейт - 18,6 тыс. тонн.