Чечня, Дагестан и Приморье лидируют в антирейтинге по доле высокоубыточных договоров ОСАГО

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) определил 10 регионов-лидеров по доле высокоубыточных договоров ОСАГО за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, говорится в сообщении союза.

В первую тройку группы вошли Чеченская Республика, где 77% всех заключенных договоров "автогражданки" в регионе передается в пул, а также республика Дагестан с близким показателем в 76% и Приморский край с долей подобных договоров в 53% от общего количества заключенных в регионе договоров ОСАГО.

Согласно закону об "автогражданке", для выравнивания убыточности в этом обязательном и самом массовом виде страхования договоры повышенной убыточности передаются страховщиками в специальный перестраховочный пул.

Комментируя статистику союза, президент РСА Евгений Уфимцев сообщил, что за тот же период средний по РФ показатель доли переданных в перестраховочный пул ОСАГО договоров составил 11%. Таким образом, в десятку регионов-лидеров по доле высокоубыточных договоров ОСАГО вошли те, где этот показатель превышает средний по РФ примерно в 2-7 раз.

Так, в республике Тыва доля переданных в пул договоров ОСАГО составила 46%, в республике Северная Осетия-Алания - 44%, в республике Ингушетия - 42%, в Кабардино-Балкарской республике - 41%. Замыкают группу республика Бурятия с показателем 35%, Карачаево-Черкесская республика - 31,5% и республика Саха с долей 26%.

Наименьшая доля переданных в перестраховочный пул ОСАГО договоров за тот же период отмечена в Москве (всего 5 %) и Санкт-Петербурге (4,6%).

"Первые строчки рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, занимают одни и те же регионы. Это говорит, прежде всего, о высоких рисках мошенничества по ОСАГО в этих регионах, а зачастую свидетельствует о высокой частоте аварий в них и низком уровне безопасности дорожного движения", - считает Уфимцев. Он отметил, что автовладельцы из таких регионов вынуждены больше платить за полисы ОСАГО, чем в соседних регионах (поскольку им страховщики выставляют тарифы по верхней границе ценового коридора - ИФ).

Как показывает опыт других регионов РФ, эффективно решать проблемы неоправданно высокой убыточности в ОСАГО "удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", полагает Уфимцев.

Перестраховочный пул в ОСАГО был запущен РСА 20 апреля 2022 года с целью передачи в него договоров ОСАГО, принадлежащих высокоубыточным сегментам рынка. Если бы договоры, переданные в перестраховочный пул, страховщики оставляли на собственном удержании, это могло бы подорвать финансовую устойчивость отдельных компаний, убеждены в РСА, пул позволяет перераспределить эту нагрузку на всех участников рынкам "автогражданки".