Страховщики назвали регионы с повышенной частотой страховых случаев по ОСАГО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Регионом-лидером по частоте страховых случаев в 2023 году по ОСАГО стал Дагестан с показателем 9,3%, что превышает средний показатель по России более, чем в 2 раза, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Показатель средней частоты событий по ОСАГО в целом по стране в прошлом году составил 4,5%. Показатель определяется как отношение числа страховых случаев к количеству договоров ОСАГО, существенно влияет на убыточность в "автогражданке".

"Таким образом, почти каждый десятый застрахованный по ОСАГО в республике Дагестан становится виновником дорожно-транспортных происшествий ", - отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Такую же позицию в перечне регионов с высоким показателем частоты убытков в ОСАГО Дагестан занимал и в 2022 году.

На втором месте в этом рейтинге в 2023 году оказалась Ингушетия - 8%, на третьем - Чечня с 7,4%.

Четвертым по частоте страховых случаев в "автогражданке" за период стал Приморский край с показателем 6,9%, пятым - Хабаровский край с 6%. Шестое и седьмое место у Новосибирской области и республики Саха со схожими показателями 5,9%. На восьмом и девятом месте Карачаево-Черкесская республика и Чувашская республика тоже с одинаковыми показателями - по 5,3%. Десятое место заняла Томская область, она замыкает группу с показателем 5,2%.

Самый крупный регион страны по количеству автовладельцев и интенсивности дорожного движения - город Москва - остался на 13-м месте в группе регионов с 5%.

Показатель повышенный частоты страховых случаев по ОСАГО имеют еще 16 регионов страны по стране, в диапазоне от 5,1 до 4,6%, по данным РСА. В группу вошли Петербург и Севастополь, республики Татарстан, Марий Эл, Калмыкия и Бурятия, а также Калининградская, Ярославская, Московская, Ульяновская, Челябинская, Омская, Иркутская, Астраханская, Самарская, области, Красноярский край.

Самая низкая частота страховых случаев по ОСАГО, по данным РСА, зафиксирована в Чукотском автономном округе (0,9%), Пермском крае (3,3%) и Республике Крым (3,3%).

"В целом автовладельцы по всей стране стараются ездить аккуратнее. Если в 2022 году средняя частота страховых случаев по ОСАГО в целом по стране составляла 5,1%, то по итогам 2023 году средний показатель по России снизился до 4,5%", - прокомментировал Уфимцев.

"Однако в некоторых регионах проблема высокой аварийности все еще актуальна. В части субъектах РФ частота страховых случаев в 1,5-2 раза превышает среднюю по РФ, что может свидетельствовать о разнообразных проблемах в таких регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО", - отметил он.